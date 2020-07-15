Один из лидеров "Динамо" Виталий Миколенко снова попал на радар итальянского "Милана". "Россонери" включили украинского футболиста в свой шорт-лист потенциальных приобретений.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato.com, Миколенко может стать преемником флангового защитника Тео Эрнандеса.

Читайте также: "Динамо" установило огромные отступные за Цыганкова, а трансфером руководит Суркис-старший – СМИ

Итальянские СМИ пишут, что "Милан" будет покупать нового защитника только после продажи Рикардо Родригеса и Диего Лаксальта.

Таким образом, Миколенко и Эрнандес будут конкурировать за позицию флангового защитника.

Сложность трансфера

Усложняет трансфер Миколенко из "Динамо" в "Милан" стоимость футболиста.

По данным Transfermatk, 21 летний Миколенко стоит 9 миллионов евро. Впрочем, "Динамо" попытается продать игрока за более высокую сумму.

Об интересе "Милана" к Миколенко сообщалось неоднократно. Вероятный трансфер даже прокомментировал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

В этом сезоне Миколенко провел 36 матчей за "Динамо". В его активе 4 гола и 7 результативных передач.