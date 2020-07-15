Лидер "Динамо" Миколенко снова нужен "Милану"
Один из лидеров "Динамо" Виталий Миколенко снова попал на радар итальянского "Милана". "Россонери" включили украинского футболиста в свой шорт-лист потенциальных приобретений.
Как сообщает итальянское издание Calciomercato.com, Миколенко может стать преемником флангового защитника Тео Эрнандеса.
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Итальянские СМИ пишут, что "Милан" будет покупать нового защитника только после продажи Рикардо Родригеса и Диего Лаксальта.
Таким образом, Миколенко и Эрнандес будут конкурировать за позицию флангового защитника.
Сложность трансфера
Усложняет трансфер Миколенко из "Динамо" в "Милан" стоимость футболиста.
По данным Transfermatk, 21 летний Миколенко стоит 9 миллионов евро. Впрочем, "Динамо" попытается продать игрока за более высокую сумму.
Об интересе "Милана" к Миколенко сообщалось неоднократно. Вероятный трансфер даже прокомментировал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.