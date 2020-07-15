Один з лідерів "Динамо" Віталій Миколенко знову потрапив на радар італійського "Мілана". "Россонері" включили українського футболіста у свій шорт-лист потенційних придбань.

Як повідомляє італійське видання Calciomercato.com, Миколенко може стати наступником флангового оборонця Тео Ернандеса.

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Італійські ЗМІ пишуть, що "Мілан" купуватиме нового захисники тільки після продажу Рікардо Родрігеса та Дієго Лаксальта.

Таким чином, Миколенко та Ернандес конкуруватимуть за позицію флангового оборонця.

Складність трансферу

Ускладнює трансфер Миколенка з "Динамо" у "Мілан" вартість футболіста.

За даними Transfermatk, 21 річний Миколенко коштує 9 мільйонів євро. Втім, "Динамо" спробує продати гравця за вищу суму.

Про інтерес "Мілана" до Миколенка повідомлялося неодноразово. Ймовірний трансфер навіть прокоментував наставник збірної України Андрій Шевченко.

У цьому сезоні Миколенко провів 36 матчів за "Динамо". У його активі 4 голи та 7 результативних передач.