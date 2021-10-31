Лидер Динамо Миколенко пропустит игру с Барселоной и рискует не сыграть за сборную Украины
Источник:ФК Динамо
Динамо в ближайших матчах не сможет рассчитывать на основного защитника Виталия Миколенко. Футболист получил травму.
Большая потеря перед матчем в Лиге чемпионов
Виталий Миколенко минимум две недели пробудет вне футбольного поля. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу.
Кстати Конфетка, а не передача: ассист украинца Соболя помог Брюгге победить в Бельгии – видео
22-летний левый защитник не поехал с командой на матч 13 тура УПЛ против Мариуполя. На его позиции сыграл Александр Караваев, который на 84 минуте был заменен Артемом Шабановым.
- Матч против Мариуполя завершился сложной победой Динамо со счетом 2:3.
- Благодаря победе динамовцы укрепили свое лидерство в чемпионате, у команды 35 очков. Шахтер, который идет вторым, отстает на три пункта.
Миколенко же получил травму. Из-за нее футболист не сможет помочь "бело-синим" в следующих матчах. Напомним, что 2 ноября динамовцы в Киеве примут Барселону в Лиге чемпионов, а уже 6 ноября сыграют против Ворсклы в УПЛ. Также из-за повреждения защитник рискует пропустить ближайшие поединки сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022. Подопечные Александра Петракова 16 ноября сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины.К слову. Миколенко из-за травмы уже пропускал отборочные встречи сборной Украины против Финляндии (1:2) и Боснии и Герцеговины (1:1).
Защитник Динамо уже вошел в заявку "сине-желтых" на товарищескую игру против Болгарии и матч с боснийцами. Пока неизвестно, успеет ли футболист восстановиться к запланированным играм.
- В сезоне-2021/2022 Миколенко отыграл за чемпиона Украины 15 матчей, в которых сделал три ассиста.