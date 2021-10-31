Лидер Динамо Миколенко пропустит игру с Барселоной и рискует не сыграть за сборную Украины

Динамо в ближайших матчах не сможет рассчитывать на основного защитника Виталия Миколенко. Футболист получил травму.

Большая потеря перед матчем в Лиге чемпионов

Виталий Миколенко минимум две недели пробудет вне футбольного поля. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу.

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22-летний левый защитник не поехал с командой на матч 13 тура УПЛ против Мариуполя. На его позиции сыграл Александр Караваев, который на 84 минуте был заменен Артемом Шабановым.

Матч против Мариуполя завершился сложной победой Динамо со счетом 2:3.

Благодаря победе динамовцы укрепили свое лидерство в чемпионате, у команды 35 очков. Шахтер, который идет вторым, отстает на три пункта.

Миколенко же получил травму. Из-за нее футболист не сможет помочь "бело-синим" в следующих матчах. Напомним, что 2 ноября динамовцы в Киеве примут Барселону в Лиге чемпионов, а уже 6 ноября сыграют против Ворсклы в УПЛ. Также из-за повреждения защитник рискует пропустить ближайшие поединки сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022. Подопечные Александра Петракова 16 ноября сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины.

Миколенко из-за травмы уже пропускал отборочные встречи сборной Украины против Финляндии (1:2) и Боснии и Герцеговины (1:1).

Защитник Динамо уже вошел в заявку "сине-желтых" на товарищескую игру против Болгарии и матч с боснийцами. Пока неизвестно, успеет ли футболист восстановиться к запланированным играм.