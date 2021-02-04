Лидер Динамо де Пена получил предложение из США
Уругвайским полузащитником Динамо Карлосом де Пеной вновь заинтересовался клуб из МЛС. Даллас уже сделал предложение киевлянам.
Источник: твиттер Сезара Луиса Мелеро
Американский Даллас хочет видеть в своем составе Карлоса де Пену. Но сумма возможного трансфера не сообщается.
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Интерес к лидеру Динамо
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт де Пены с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.
В этом сезоне уругвайский легионер Динамо провел 19 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде.
Ранее к игроку уже была заинтересованность из заокеанского чемпионата. Сан-Хосе пытался переманить футболиста в свою команду.
В начале нового 2021 года динамовец имел на руках предложение одного из клубов АПЛ, который входит в топ-10 ведущих команд чемпионата. Также португальские клубы интересовались де Пеной. Тогда на опережение сыграл президент Динамо Игорь Суркис, который удержал игрока с помощью привлекательных условий и повышения зарплаты.
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