Уругвайским полузащитником Динамо Карлосом де Пеной вновь заинтересовался клуб из МЛС. Даллас уже сделал предложение киевлянам.

Источник: твиттер Сезара Луиса Мелеро

Американский Даллас хочет видеть в своем составе Карлоса де Пену. Но сумма возможного трансфера не сообщается.

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Интерес к лидеру Динамо

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт де Пены с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.

В этом сезоне уругвайский легионер Динамо провел 19 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде.

Ранее к игроку уже была заинтересованность из заокеанского чемпионата. Сан-Хосе пытался переманить футболиста в свою команду.

В начале нового 2021 года динамовец имел на руках предложение одного из клубов АПЛ, который входит в топ-10 ведущих команд чемпионата. Также португальские клубы интересовались де Пеной. Тогда на опережение сыграл президент Динамо Игорь Суркис, который удержал игрока с помощью привлекательных условий и повышения зарплаты.