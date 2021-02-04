Уругвайським півзахисником Динамо Карлосом де Пеною знову зацікавився клуб з МЛС. Даллас вже зробив пропозицію киянам.

Джерело: твіттер Сезара Луїса Мелеро

Американський Даллас хоче бачити у своєму складі Карлоса де Пену. Але сума можливого трансферу не повідомляється.

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Інтерес до лідера Динамо

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста складає 3 мільйони євро. Контракт де Пени з киянами розрахований до кінця 2021 року.

У цьому сезоні уругвайський легіонер Динамо провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 5 голів та ще 4 рази асистував партнерам по команді.

Раніше до гравця вже була зацікавленість із заокеанського чемпіонату. Сан-Хосе намагався переманити футболіста у свою команду.

На початку нового 2021 року динамівець мав на руках пропозицію одного з клубів АПЛ, який входить у топ-10 провідних команд чемпіонату. Також португальські клуби цікавились де Пеною. Тоді на випередження зіграв президент Динамо Ігор Суркіс, який втримав гравця за допомогою привабливих умов та підвищення зарплати.