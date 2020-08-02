Правий вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков зацікавив англійський "Лестер".

Про це повідомляє видання Sqenf Foot. Подробиці не уточнюються.

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"Лестер" завершив розіграш чемпіонату Англії на п'ятому місці турнірної таблиці і безпосередньо кваліфікувався до групового раунду Ліги Європи. В останньому турі "лисиці" програли Манчестер Юнайтед (0:2).

У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 39 матчів у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 16 мільйонів євро.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"