Лідер "Динамо" Циганков зацікавив топ-клуб Англії
Правий вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков зацікавив англійський "Лестер".
Про це повідомляє видання Sqenf Foot. Подробиці не уточнюються.
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"Лестер" завершив розіграш чемпіонату Англії на п'ятому місці турнірної таблиці і безпосередньо кваліфікувався до групового раунду Ліги Європи. В останньому турі "лисиці" програли Манчестер Юнайтед (0:2).
У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 39 матчів у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 16 мільйонів євро.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.