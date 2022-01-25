Страсбург, который идет на 4-м месте в Лиге 1, хочет подписать универсального игрока. В трансфере заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангере.

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Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры, но предложения по трансферу 29-летнего защитника в фронт-офисы киевской команды еще не поступали.

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