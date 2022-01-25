Страсбург, який йде на 4-му місці в Лізі 1, хоче підписати універсального гравця. У трансфері зацікавлений спортивний координатор клубу Кадер Мангере.

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Повідомляється, що сторони вже провели попередні переговори, але пропозиції щодо трансферу 29-річного захисника у фронт-офіcи київської команди ще не надходили.

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