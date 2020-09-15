Атакующий полузащитник "Боруссии" Марко Ройс стал рекордсменом в кубковом матче в Германии. Он забил на третьей секунде после выхода на замену.

Немец превзошел рекорд в матче первого раунда в Кубке Германии, где "Боруссия" встречалась с "Дуйсбургом", пишет 24 канал.

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Самый быстрый гол в истории Кубка Германии

31-летний хавбек вышел на поле во втором тайме, а точнее на 57-й минуте, и отличился голом. Он провел на поле три секунды и записал свою фамилию на табло. Ройс установил новый рекорд Кубка Германии благодаря быстрому голу.

Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Хоффенхайма" Антони Модесту, который в 2014 году в матче "Хоффенхайм" – "Франкфурт" (5:1) забил мяч через 12 секунд после выхода на поле. Теперь Марко Ройс побил этот рекорд в четыре раза быстрее.

Именно Ройс поставил точку в этом противостоянии. За команду из Дортмунда отмечались также Санчо, Беллингем, Азар и Рейна. Гости же не смогли ни разу отличиться в воротах соперника. Итоговый счет матча - 5:0.

Карьера Ройса в "Боруссии" Дортмунд

В 2012 году футболист подписал контракт с клубом, где сразу стал игроком основного состава и одним из лидеров команды, был капитаном команды.

В 2017 году в финале Кубка Германии получил надрыв крестообразных связок колена и вынужден был покинуть поле. Его команда довела игру до победы, принеся Ройсу первый большой трофей в карьере.

Из-за восстановления от травмы почти полностью пропустил сезон 2017/18, взяв по его ходу участие только в пяти матчах во всех турнирах. 9 марта 2018 года продлил свой контракт с дортмундской клубом до 2023 года.

Видеообзор матча "Боруссия" – "Дуйсбург"