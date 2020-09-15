Атакувальний півзахисник "Боруссії" Марко Ройс став рекордсменом у кубковому матчі в Німеччині. Він забив на третій секунді після виходу на заміну.

Німець перевершив рекорд у матчі першого раунду у Кубку Німеччини, де "Боруссія" зустрічалась із "Дуйсбургом", пише 24 канал.

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Найшвидший гол в історії Кубка Німеччини

31-річний хавбек вийшов на поле у другому таймі, а точніше на 57-й хвилині та відзначився голом. Він провів на полі три секунди та записав своє прізвище на табло. Ройс встановив новий рекорд Кубка Німеччини завдяки швидкому голу.

Попередній рекорд належав гравцеві "Хоффенхайма" Антоні Модесту, який у 2014 році в матчі "Хоффенхайм" – "Франкфурт" (5:1) забив м'яч через 12 секунд після виходу на поле. Тепер Марко Ройс побив цей рекорд у чотири рази швидше.

Саме Ройс поставив крапку у цьому протистоянні. За команду з Дортмунда відзначались також Санчо, Беллінгем, Азар та Рейна. Гості ж не змогли жодного разу відзначитись у воротах суперника. Підсумковий рахунок матчу – 5:0.

Кар'єра Ройса у "Боруссії" Дортмунд

У 2012 році футболіст підписав контракт з клубом, де відразу став гравцем основного складу та одним із лідерів команди, був капітаном команди.

У 2017 році у фіналі Кубка Німеччини отримав надрив хрестоподібних зв'язок коліна і змушений був покинути поле. Його команда довела гру до перемоги, принісши Ройсу перший великий трофей у кар'єрі.

Через відновлення від травми майже повністю пропустив сезон 2017/18, взявши по його ходу участь лише у п'яти матчах в усіх турнірах. 9 березня 2018 року подовжив свій контракт з дортмундським клубом до 2023 року.

Відеоогляд матчу "Боруссія" – "Дуйсбург"