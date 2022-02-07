Лично я ничего не получил, – Калитвинцев раскрыл сроки долгов Десны перед игроками

7 февраля 2022 , 20:12
Читати новину українською

Источник:

ТК "Футбол"

Новичок Александрии Владислав Калитвинцев рассказал о ситуации с Десной, которая отрицала переход футболиста.

Александрия накануне получила разрешение зарегистрировать Калитвинцева как своего игрока по решению Комитета по вопросам статуса и трансферов УАФ.

Смотрите также Калитвинцев покинул Десну из-за бешенной задолженности: сколько в клубе должны футболисту

Десна попыталась аннулировать соглашение Калитвинцева с Александрией в кабинетах, но из-за долгов по зарплате потеряла одного из ключевых исполнителей.

"Самое главное, что меня могут заявить за Александрию. С большим удовольствием тренируюсь. Осталось уладить финансовые вопросы. Как будет – не знаю. То, что Мельник (спортдиректор Десны, – ред.) говорил в интервью, для меня непонятно. Как я мог так поступить, что я должен вернуться в клуб. Значит, я был прав, раз все решилось в мою пользу, –  рассказал футболист.

Что известно о ситуации с Калитвинцевым

  • Калитвинцев был представлен в качестве игрока Александрии 10 января. При этом представители Десны настаивали, что у футболиста есть на руках контракт с черниговским клубом.
  • По данным журналистов, Калитвинцев принял решение покинуть Десну после того, как сумма задолженности перед ним составила 50 тысяч евро – зарплата за пять месяцев.
  • Следует отметить, что Александрия во время представлении новичков команды не указала условия, на которых подписала договор с Калитвинцем.
  • В этом сезоне Калитвинцев отыграл в составе Десны 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
Автор: Юрій Семенюк