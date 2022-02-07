Лично я ничего не получил, – Калитвинцев раскрыл сроки долгов Десны перед игроками

Новичок Александрии Владислав Калитвинцев рассказал о ситуации с Десной, которая отрицала переход футболиста.

Александрия накануне получила разрешение зарегистрировать Калитвинцева как своего игрока по решению Комитета по вопросам статуса и трансферов УАФ.

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Десна попыталась аннулировать соглашение Калитвинцева с Александрией в кабинетах, но из-за долгов по зарплате потеряла одного из ключевых исполнителей.

"Самое главное, что меня могут заявить за Александрию. С большим удовольствием тренируюсь. Осталось уладить финансовые вопросы. Как будет – не знаю. То, что Мельник (спортдиректор Десны, – ред.) говорил в интервью, для меня непонятно. Как я мог так поступить, что я должен вернуться в клуб. Значит, я был прав, раз все решилось в мою пользу, – рассказал футболист.

Что известно о ситуации с Калитвинцевым