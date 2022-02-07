Лично я ничего не получил, – Калитвинцев раскрыл сроки долгов Десны перед игроками
Источник:ТК "Футбол"
Новичок Александрии Владислав Калитвинцев рассказал о ситуации с Десной, которая отрицала переход футболиста.
Александрия накануне получила разрешение зарегистрировать Калитвинцева как своего игрока по решению Комитета по вопросам статуса и трансферов УАФ.
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Десна попыталась аннулировать соглашение Калитвинцева с Александрией в кабинетах, но из-за долгов по зарплате потеряла одного из ключевых исполнителей.
"Самое главное, что меня могут заявить за Александрию. С большим удовольствием тренируюсь. Осталось уладить финансовые вопросы. Как будет – не знаю. То, что Мельник (спортдиректор Десны, – ред.) говорил в интервью, для меня непонятно. Как я мог так поступить, что я должен вернуться в клуб. Значит, я был прав, раз все решилось в мою пользу, – рассказал футболист.
Что известно о ситуации с Калитвинцевым
- Калитвинцев был представлен в качестве игрока Александрии 10 января. При этом представители Десны настаивали, что у футболиста есть на руках контракт с черниговским клубом.
- По данным журналистов, Калитвинцев принял решение покинуть Десну после того, как сумма задолженности перед ним составила 50 тысяч евро – зарплата за пять месяцев.
- Следует отметить, что Александрия во время представлении новичков команды не указала условия, на которых подписала договор с Калитвинцем.
- В этом сезоне Калитвинцев отыграл в составе Десны 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.