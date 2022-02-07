Олександрія напередодні отримала дозвіл зареєструвати Калітвінцева як свого гравця за рішенням Комітету з питань статусу та трансферів УАФ.
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Десна спробувала анулювати угоду Калітвінцева з Олександрією в кабінетах, але через борги із зарплати втратила одного з ключових виконавців.
"Найголовніше, що мене можуть заявити за Олександрію. З великим задоволенням тренуюсь. Залишилося залагодити фінансові питання. Як буде – не знаю. Те, що Мельник (спортдиректор Десни, – ред.) говорив в інтерв'ю для мене незрозуміло. Як я міг так вчинити, що я мушу повернутися до клубу. Значить я мав рацію, раз все вирішилося на мою користь, – розповів футболіст.
Що відомо про ситуацію з Калітвінцевим
- Калітвінцев був представлений як гравець Олександрії 10 січня. При цьому представники Десни наполягали, що у футболіста є на руках контракт з чернігівським клубом.
- За даними журналістів, Калітвінцев прийняв рішення покинути Десну після того, як сума заборгованості перед ним склала 50 тисяч євро – зарплата за п'ять місяців.
- Варто відзначити, що Олександрія під час представлення новачків команди не вказала умови, на яких підписала договір з Калітвінцем.
- Цього сезону Калітвінцев відіграв у складі Десни 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.