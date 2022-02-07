Олександрія напередодні отримала дозвіл зареєструвати Калітвінцева як свого гравця за рішенням Комітету з питань статусу та трансферів УАФ.

Дивіться також Калітвінцев покинув Десну через шалену заборгованість: скільки в клубі винні футболісту

Десна спробувала анулювати угоду Калітвінцева з Олександрією в кабінетах, але через борги із зарплати втратила одного з ключових виконавців.

"Найголовніше, що мене можуть заявити за Олександрію. З великим задоволенням тренуюсь. Залишилося залагодити фінансові питання. Як буде – не знаю. Те, що Мельник (спортдиректор Десни, – ред.) говорив в інтерв'ю для мене незрозуміло. Як я міг так вчинити, що я мушу повернутися до клубу. Значить я мав рацію, раз все вирішилося на мою користь, – розповів футболіст.

Що відомо про ситуацію з Калітвінцевим