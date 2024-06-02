Лівий Берег – Оболонь 1:1

Голи: Сіднней, 54 – Краснопір, 65

Перший поєдинок київських команд завершився мінімальною перемогою "пивоварів" (1:0). Тож обидві команди зберігали непогані шанси отримати путівку в УПЛ на наступний сезон, пише 24 Канал.

Читайте також Форвард Динамо на вершині: хто виграв гонку бомбардирів УПЛ-2023/24

Оболонь на характері залишилася в УПЛ

З перших хвилин поєдинку на кожному клаптику поля стадіону "Арена Лівий Берег" точилася запекла боротьба. Ціна однієї помилки була надзвичайно високою. У першому таймі нулі на табло не змінилися.

На початку другого тайму другу жовту картку заробив захисник Оболоні Осман. Він грубо зіграв проти форварда Лівого Берега Сухоручка та залишив свою команду в меншості.

Господарі поля швидко скористалися чисельною перевагою. Розіграш кутового завершився точним ударом головою Сідннея. Лівий Берег повів у рахунку.

Проте "пивовари" не збиралися поступатись. На 65-й хвилині форвард Оболоні Краснопір був найспритнішим у штрафному майданчику господарів та зрівняв рахунок.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Київська Оболонь зберегла прописку в УПЛ. Лівий Берег в наступному сезоні гратиме в Першій лізі.