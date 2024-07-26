Игра состоится в пригороде Киева на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток прозвучит в 15:30, пишет 24 Канал.

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Неожиданная возможность оказаться в УПЛ

Этот мини-турнир стал возможен после снятия с УПЛ Днепра-1. На заседании исполкома УАФ было принято решение, что место днепровского клуба должны разыграть между собой две слабейшие команды сезона-2023/2024 элитного дивизиона и два клуба Первой Лиги, которые по итогам предыдущей кампании заняли третье и четвертое места.

Это будет первая очная встреча между соперниками. До этого они провели по четыре спарринга во время межсезонья и продемонстрировали почти идентичные результаты.

Клуб из Киевской области одержал две победы, а также по одному разу сыграл вничью и уступил, при этом харьковчане имеют в своем активе по две победы и ничьи. Именно команда Скрипника считается фаворитом противостояния, но все будет решаться на футбольном поле.

Смотрите видеотрансляцию матча Левый берег – Металлист 1925

Отметим, что победитель матча 30 июля сыграет в финале с триумфатором пары Эпицентр – Минай. Второй полуфинал состоится 26 июля в 18:30 в Ровно.