В матче катарской Суперлиги между Аль-Саддам и Аль-Гарафа был забит невероятный по красоте гол дальним ударом.

Счет был открыт на пятой минуте матча, когда хозяева, которых тренирует легендарный футболист Барселоны Хави, получили право на штрафной в 30 метрах от ворот.

К точке подошел защитник Аль-Садда Буалем Хухи и вколотил мяч в "девятку" ворот, закрутив игровой снаряд по фантастической траектории.

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Поединок закончился разгромной победой подопечных знаменитого испанца со счетом 4:1, что позволило его команде закрепиться на первом месте в таблице с 25 очками после 9 туров.

Видео удара