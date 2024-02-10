Максим Левицкий в 2007 году играл за московское Динамо. Из-за большого количества легионеров клуб предложил ему сделать гражданство России.

Читайте также Ставил лайки под фото звезды сборной России: украинский игрок Черноморца признал позорную ошибку

Левицкий: Ющенко своим указом вывел из гражданства Украины

К тому времени Левицкий потерял место в сборной Украины, а потому отказался от украинского паспорта. Интересно что выход из гражданства утвердил Президент Украины Виктор Ющенко.

Я имел украинский паспорт. Когда перебрался в РФ, стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал постоянный вид на жительство, как гражданин Украины. В Динамо (Москва) навезли бразильцев и португальцев, а меня пригласили сделать гражданство РФ. Я написал заявление об отказе от украинского гражданства. В 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства,

– рассказал Левицкий.

После завершения игровой карьеры Максим вернулся в Украину и получил вид на жительство. Полномасштабная агрессия Россия подтолкнула его к восстановлению украинского гражданства.

После того, что началось в 2022 году, я собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны,

– отметил Левицкий.

Игровая карьера Левицкого