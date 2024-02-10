Максим Левицкий в 2007 году играл за московское Динамо. Из-за большого количества легионеров клуб предложил ему сделать гражданство России.
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Левицкий: Ющенко своим указом вывел из гражданства Украины
К тому времени Левицкий потерял место в сборной Украины, а потому отказался от украинского паспорта. Интересно что выход из гражданства утвердил Президент Украины Виктор Ющенко.
Я имел украинский паспорт. Когда перебрался в РФ, стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал постоянный вид на жительство, как гражданин Украины. В Динамо (Москва) навезли бразильцев и португальцев, а меня пригласили сделать гражданство РФ. Я написал заявление об отказе от украинского гражданства. В 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства,
– рассказал Левицкий.
После завершения игровой карьеры Максим вернулся в Украину и получил вид на жительство. Полномасштабная агрессия Россия подтолкнула его к восстановлению украинского гражданства.
После того, что началось в 2022 году, я собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны,
– отметил Левицкий.
Игровая карьера Левицкого
- Максим Левицкий родился 26 ноября 1972 года в городе Шахты Ростовской области.
- Футбольное образование получил в симферопольской Таврии, за которую выступал с 1993 по 1999 год.
- Впоследствии перебрался в Россию, где играл за Черноморец из Новороссийска. Оттуда Левицкий попал в чемпионат Франции, где защищал цвета Сент-Этьена. Однако из-за скандала с фиктивным греческим паспортом получил дисквалификацию и вернулся в Россию.
- Играл за московские команды Спартак и Динамо, Ростов, Терек, Сибирь, Торпедо-ЗИЛ. Завершил карьеру в 2009 году.
- За сборную Украины дебютировал в 2000 году. На счету Левицкого 8 матчей и 10 пропущенных мячей. Стоял на воротах в поединках плей-офф квалификации ЧМ-2002, по итогам которых "сине-желтые" уступили Германии с общим счетом 2:5. Тогда главным тренером сборной Украины был Валерий Лобановский.