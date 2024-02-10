Максим Левицький у 2007 році грав за московське Динамо. Через велику кількість легіонерів клуб запропонував йому зробити громадянство Росії.

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Левицький: Ющенко своїм указом вивів з громадянства України

На той час Левицький втратив місце у збірній України, а тому відмовився від українського паспорта. Цікаво що вихід з громадянства затвердив Президент України Віктор Ющенко.

Я мав український паспорт. Коли перебрався до РФ, став на консульський облік у Москві, щоб не було питань. Тоді у Москві й зробив посвідку на постійне проживання, як громадянин України. У Динамо (Москва) навезли бразильців і португальців, а мене запросили зробити громадянство РФ. Я написав заяву про відмову від українського громадянства. У 2007 році Ющенко своїм указом вивів мене з громадянства,

– розповів Левицький.

Після завершення ігрової кар'єри Максим повернувся до України та отримав посвідку на проживання. Повномасштабна агресія Росія підштовхнула його до відновлення українського громадянства.

Після того, що почалося у 2022 році, я зібрав документи, написав заяву, виконав всі норми, але отримав лист від СБУ, що мені відмовлено у зв’язку з воєнним станом і вони не можуть перевірити всі дані, які я надав. Сказали чекати кінця війни,

– зазначив Левицький.

Ігрова кар'єра Левицького