"ФИФА, ваша очередь": экс-игрок сборной Украины прокомментировал отмененный УЕФА возврат россиян

В конце сентября УЕФА объявила о возвращении российских команд до 17 лет на международные соревнования по футболу. Через неделю такое решение приняла и ФИФА по отношению к сборным.

Однако реализовать свои планы УЕФА не удалось. Ряд стран осудили такое решение, поэтому организации пришлось отменять его и дипломатично объяснять это "отсутствием технического решения, чтобы разрешить российским командам сыграть".

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ФИФА должно повторить решение УЕФА

Работу над ошибками от УЕФА одобрительно оценил глава профсоюза футболистов Нидерландов и бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко. Он прокомментировал решение УЕФА отменить разрешение на участие в международных соревнованиях российским командам и призвал сделать то же ФИФА.

Я очень рад мудрому решению УЕФА отказаться от планов допустить несовершеннолетних россиян (U-17) к участию в международных соревнованиях во время российской войны в Украине. Огромное уважение всем странам, которые поддержали Украину и решились высказаться.



Я надеюсь, что в будущем у некоторых футбольных ассоциаций хватит смелости высказаться и быть менее политкорректными. Только вместе мы сможем изменить футбол к лучшему! ФИФА, ваша очередь!

– написал Левченко

Отметим, что первыми открыто высказались об отказе играть с россиянами англичане, после чего солидарность с Украиной продемонстрировали еще около 10 стран. Единственным же, кто поддержал решение вернуть страну-террористку на международные соревнования по футболу, стала Венгрия, которая заявила, что "всегда уважает и выполняет все решения и правила УЕФА".