Чемпионат Европы по футболу 2028 решили отдать сразу пяти странам – футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Ирландия и Уэльса подали совместную заявку на проведение турнира.

Напомним ФИФА определила хозяев Чемпионата мира по футболу 2030 года: победила заявка, где была Украина

Последний раз в этих странах чемпионат Европы проходил в 2021 году, когда английский Лондон и шотландский Глазго были сохозяевами Евро-2020 – тогда турнир принимали 11 городов по всей Европе. Также Англия принимала чемпионат Европы по футболу в 1996 году.

Евро-2032 решили отдать совместной заявке Италии и Турции. До этого обе страны подавали отдельные заявки на турнир, но решили объединиться в дальнейшем.

Италия принимала чемпионаты Европы по футболу в 1968 и 1980 годах. А также в Риме прошли матчи Евро-2020 – именно там сыграли матч-открытие. Турция впервые примет матчи такого уровня.

Напомним, Евро-2024 примет Германия. На турнире сыграют 24 национальных сборных. Сейчас идет отбор на Евро-2024, где за одну из путевок соревнуется и сборная Украины. Она попала в одну из групп с финалистами предыдущего чемпионата Европы – Англией и Италией.