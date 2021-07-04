Комическая попытка, – Левченко раскритиковал Шевченко из-за замен в игре с Англией
4 июля 2021 , 15:16Читати новину українською
Источник:твитер Евгения Левченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко хотел дать шанс Георгию Судакову и Александру Тимчику сыграть на Евро-2020 против Англии. Но украинский тренер не успел провести замены.
Левченко: После 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тимчика, Судакова
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал Шевченко из-за поздних замен. По мнению экс-футболиста, замены нужно было делать при счете 3:0 в пользу Англии.
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Откровенно говоря, конечно же, после 50 минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тимчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята получили бы колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комическая попытка замены на 89 минуте,
– написал Левченко.
- Андрей Шевченко хотел выпустить на поле Тимчика, Судакова и Довбика. Первые двое не сыграли ни одной минуты на Евро-2020.
- Арбитр матча Феликс Брих не компенсировал ни одной минуты и дал финальный свисток на 90 минуте игры, когда трое украинцев ждали замены на краю футбольного поля.