Левченко: Після 0:3 потрібно було випускати Довбика, Тимчика, Судакова

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко розкритикував Шевченка за пізні заміни. На думку ексфутболіста, заміни потрібно було робити за рахунку 3:0 на користь Англії.

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Відверто кажучи, звичайно ж, після 50 хвилини, після 0:3 потрібно було випускати Довбика, Тимчика, Судакова. І якби ми пропустили ще 3 м'ячі не страшно. А так хлопці б отримали колосальний досвід і віру в те, що вони важливі для збірної. Комічна спроба заміни на 89 хвилині,

– написав Левченко.

Андрій Шевченко хотів випустити на поле Тимчика, Судакова та Довбика. Перші двоє не зіграли жодної хвилини на Євро-2020.

Арбітр матчу Фелікс Брих не компенсував жодної хвилини й дав фінальний свисток на 90 хвилині гри, коли троє українців чекали заміни на краю футбольного поля.

Збірна України розгромно програла Англії в 1/4 фіналу Євро-2020, пропустивши 4 голи. Україна вилетіла з Євро. Натомість Англія 7 липня на "Вемблі" зустрінеться з Данією.