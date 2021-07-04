Сборная Украины уступила со счетом 0:4. Четвертый гол в ворота украинцев был забит на 63-й минуте.

Как это было Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Когда до конца основного времени оставались считанные минуты, в сборной Украины на поле готовились выйти Артем Довбик, Георгий Судаков и Александр Тимчик. Из этих трех игроков только Довбик сыграл за сборную Украины на Евро-2020, выйдя на замену в матче 1/8 финала против Швеции. И именно Довбик забил победный гол в этом матче на 120+1 минуте.

Однако Довбик, Судаков и Тимчик так и не вышли на поле в матче против Англии. Когда они уже готовы были выходить, в матче не было перерыва для проведения замены. А арбитр Феликс Брых не добавил ни одной минуты к основному времени, сразу же дав финальный свисток, когда прошло 90 минут игры.