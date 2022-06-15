Левченко с лучшим личным результатом сезона принесла Украине "бронзу" в Финляндии
Юлия Левченко и Ирина Геращенко выступили на этапе World Athletics Continental Gold Tour в финском Турке. Юлия стала третьей.
Впервые в новом сезоне на подиуме
Юлии Левченко впервые в сезоне удалось подняться на пьедестал на серьезном уровне. 24-летняя легкоатлетка не только завоевала медаль для Украины, но и показала лучший личный результат сезона, пишет 24 канал.
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Украинка стала третьей из прыжков в высоту. Еще одной представительницей Украины была Ирина Геращенко, которая остановилась на пятом месте с результатом 1.92 метра.
Левченко смогла подчинить планку на высоте 1.94. Это самый лучший результат сезона для Юлии. С такой же высотой соревнования закончила Елена Валлортигара. Итальянцам удалось опередить нашу легкоатлетку благодаря меньшему количеству попыток.
Победительницей соревнований в Финляндии стала представительница Австралии Никола Олислагерс, взявшая высоту 1.96 метра.
Призерки турнира (в метрах)
- Никола Олислагерс (Австралия) – 1.96
- Елена Валлортигара (Италия) – 1.94
- Юлия Левченко (Украина) – 1.94
Следует отметить дальнюю позицию британки Эмили Бортвик, занявшей лишь девятое место.
Не было на соревновании лидера сборной Украины по прыжкам в высоту Ярославы Магучих. Недавно уроженка Днепра оформила "золотой дубль" на этапах Бриллиантовой лиги.