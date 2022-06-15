Вперше у новому сезоні на подіумі
Юлії Левченко вперше у сезоні вдалось підійнятись на п'єдестал на серйозному рівні. 24-річна легкоатлетка не лише здобула медаль для України, а й показала найкращий особистий результат сезону, пише 24 канал.
Читайте також Бех-Романчук здобула "золото" на престижному турнірі в Австрії з найкращим результатом в сезоні
Українка стала третьою зі стрибків у висоту. Ще однією представницею від України була Ірина Геращенко, яка зупинилась на п'ятому місці з результатом 1.92 метри.
Левченко змогла підкорити планку на висоті 1.94. Це найкращий результат сезону для Юлії. З такою ж висотою змагання закінчила Єлена Валлортігара. Італійці вдалось випередити нашу легкоатлетку завдяки меншій кількості спроб.
Переможницею змагань у Фінляндії стала представниця Австралії Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту 1.96 метри.
Призерки турніру (у метрах)
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.96
- Єлена Валлортігара (Італія) – 1.94
- Юлія Левченко (Україна) – 1.94
Слід відзначити далеку позицію британки Емілі Бортвік, яка посіла лише дев'яте місце.
Не було на змагання лідерки збірної України зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх. Нещодавно уродженка Дніпра оформила "золотий дубль" на етапах Діамантової ліги.