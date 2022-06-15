Вперше у новому сезоні на подіумі

Юлії Левченко вперше у сезоні вдалось підійнятись на п'єдестал на серйозному рівні. 24-річна легкоатлетка не лише здобула медаль для України, а й показала найкращий особистий результат сезону, пише 24 канал.

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Українка стала третьою зі стрибків у висоту. Ще однією представницею від України була Ірина Геращенко, яка зупинилась на п'ятому місці з результатом 1.92 метри.

Левченко змогла підкорити планку на висоті 1.94. Це найкращий результат сезону для Юлії. З такою ж висотою змагання закінчила Єлена Валлортігара. Італійці вдалось випередити нашу легкоатлетку завдяки меншій кількості спроб.

Переможницею змагань у Фінляндії стала представниця Австралії Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту 1.96 метри.

Призерки турніру (у метрах)

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.96 Єлена Валлортігара (Італія) – 1.94 Юлія Левченко (Україна) – 1.94

Слід відзначити далеку позицію британки Емілі Бортвік, яка посіла лише дев'яте місце.

Не було на змагання лідерки збірної України зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх. Нещодавно уродженка Дніпра оформила "золотий дубль" на етапах Діамантової ліги.