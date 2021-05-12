Леванте – Барселона 3:3

Голы: Малеро, 57, Моралес, 59, Леон, 83 – Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

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Острее с первых минут атаковали гости. Их активность была вознаграждена в середине первого тайма. Когда Месси ударом в падении с лету прошил сетку ворот Леванте – 0:1.

Уже через девять минут каталонский клуб удвоил преимущество на табло. Дембеле протащил мяч в штрафную, но не стал пробивать с острого угла и отдал передачу в район 11 метров, где находился Педри. Тот уже отправил мяч в пустые ворота – 0:2.

Муки Барселоны

На перерыв команды ушли при комфортном счете для гостей. После отдыха в игре команды Рональда Кумана как будто что-то сломалось. Барселона пропустила дважды за три минуты. Сначала Малеро выиграл борьбу на втором этаже после подачи с фланга. А уже через две минуты Моралес сыграл в стеночку с партнером по команде и в одно касание пробил в дальний угол ворот из пределов штрафной – 2:2.

Неожиданное начало второй 45-минутки было для гостей из Каталонии. Футболисты растеряли колоссальное преимущество, хотя быстро снова вышли вперед в счете. На 64-й минуте мяч на грани штрафной отскочил в ноги Дембеле, чей удар под дальнюю штангу вывел свою команду снова вперед – 2:3.

Казалось, что Барселона сможет пополнить свою копилку нужными для чемпионства тремя очками. Но футболисты Леванте думали иначе. За семь минут до завершения основного времени матча Тоньо обманул своего опекуна на фланге, отдал передачу во вратарскую площадку, где на опережение сыграл Леон и ударом в ближний угол прошил тер Штегена – 3:3.

Барселона потеряла важные очки в голевой перестрелке с Леванте 3:3. Каталонский клуб не сумел выйти на лидерскую позицию, от Атлетико отставание в одно очко, но "матрасники" еще не сыграли свой матч в этом туре. Реал, который идет третьим, тоже не провел свой поединок и отстает от Барселоны лишь на один пункт.

Леванте – Барселона видеообзор