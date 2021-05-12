Леванте – Барселона 3:3

Голи: Малеро, 57, Моралес, 59, Леон, 83 – Мессі, 25, Педрі, 34, Дембеле, 64

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Гостріше з перших хвилин атакували гості. Їх активність була винагороджена у середині першого тайму. Коли Мессі ударом у падінні з льоту прошив сітку воріт Леванте – 0:1.

Вже через дев'ять хвилин каталонський клуб подвоїв перевагу на табло. Дембеле протягнув м'яч у штрафний, але не став пробивати з гострого кута та віддав передачу у район 11 метрів, де перебував Педрі. Той вже у порожні ворота відправив м'яч – 0:2.

Муки Барселони

На перерву команди пішли за комфортного рахунку для гостей. Після відпочинку у грі команди Рональда Кумана наче щось зламалось. Барселона пропустила двічі за три хвилини. Спершу Малеро виграв боротьбу на другому поверсі після подачі з флангу. А вже через дві хвилини Моралес зіграв у стіночку з партнером по команді та в один дотик пробив у дальній кут воріт з меж штрафного – 2:2.

Несподіваний початок другої 45-хвилинки був для гостей з Каталонії. Футболісти розгубили колосальну перевагу, хоча швидко знову вийшли вперед у рахунку. На 64-й хвилині м'яч на межі штрафного відcкочив у ноги Дембеле, який удар під дальню стійку вивів свою команду знову вперед – 2:3.

Здавалось, що Барселона зможе поповнити свою скарбничку потрібними для чемпіонства трьома очками. Але футболісти Леванте думали інакше. За сім хвилин до завершення основного часу матчу Тоньйо пошив у дурні свого опікуна на фланзі, віддав передачу у воротарський майданчик, де на випередження зіграв Леон та ударом у ближній кут прошив тер Штегена – 3:3.

Барселона втратила важливі очки у гольовій перестрілці з Леванте 3:3. Каталонський клуб не зумів вийти на лідерську позицію, від Атлетіко відставання в одне очко, але "матрацники" ще не зіграли свій матч у цьому турі. Реал, який йде третім, теж не провів свій поєдинок та відстає від Барселони лише на один пункт.

Леванте – Барселона відеоогляд