Польский нападающий Роберт Левандовский был одним из главных кандидатов на получение "Золотого мяча", но из-за коронавируса в этом году престижную награду не вручали. Поляк все-таки получил его, но составленного из лего.

Почему Левандовский не получил настоящий Золотой мяч

Последний сезон стал одним из лучших в карьере польского форварда. Поэтому именно Роберт Левандовский был главным претендентом на эту награду. Но коронавирус внес свои коррективы. Однако игрок сборной Польши таки выложил фото в своем инстаграме с несколько другой версией такого трофея.

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Авторитетное издание France Football объявило, что не будут проводить вручение трофеев из-за пандемии, которая не дала полностью доиграть чемпионаты, поэтому объективно оценить качества и игру игроков эксперты и журналисты не смогли.

Отметим, это впервые, когда "Золотой мяч" не был вручен еще со времен его основания (1956 года).

Чтобы игроку не было так грустно один из его фанатов рэппер Куба Грабовски таки вручил трофей Роберту. Правда, он был создан из конструктора лего. Левандовский уже выложил пост с наградой в своем инстаграме.

"Спасибо за этот замечательный трофей", – написал Левандовский.

Добавим, что Левандовский стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых "Бавария" участвовала. В Лиге чемпионов отметился 15 голами и стал обладателем трофея. В Бундеслиге забил вдвое больше – 34 мяча, а вот в Кубке Германии сумел огорчить голкиперов соперников аж 6 раз.

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