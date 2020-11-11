Польський нападник Роберт Левандовський був одним із головних кандидатів на отримання "Золотого м'яча", але через коронавірус цього року престижну нагороду не вручали. Поляк все-таки отримав його, але складеного із лего.

Чому Левандовський не отримав справжній "Золотий м'яч"

Останній сезон став одним із найкращих у кар'єрі польського форварда. Тому саме Роберт Левандовський був головним претендентом на цю нагороду. Але коронавірус вніс свої корективи. Але гравець збірної Польщі таки виклав фото у своєму інстаграмі з дещо іншою версією такого трофею.

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Авторитетне видання France Football оголосило, що не будуть проводити вручення трофеїв через пандемію, яка не дала повністю дограти чемпіонати, тому об'єктивно оцінити якості та гру гравців експерти та журналісти не змогли.

Наголосимо, це вперше, коли "Золотий м'яч" не був вручений ще з часів його заснування (1956 року).

Щоб футболісту не було так сумно один з його фанатів репер Куба Грабовскі таки вручив трофей Роберту. Щоправда, він був створений з конструктора лего. Левандовський вже виклав пост з нагородою у своєму інстаграмі.

"Спасибі за цей чудовий трофей", – написав Левандовський.

Додамо, що Левандовський став найкращим бомбардиром у всіх турнірах, в яких "Баварія" брала участь. У Лізі чемпіонів відзначився 15 голами та став володарем трофею. У Бундеслізі забив вдвічі більше – 34 м'ячів, а от у Кубку Німеччини зумів засмутити голкіперів суперників аж 6 разів.