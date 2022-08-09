Левандовський: Моя кар'єра в Баварії йде безперервною лінією
Футболіст наголосив, що потребує нових викликів у житті. За його словами, нові титули у Бундеслізі перестали його цікавити.
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Я знав, що моя кар'єра в Баварії йде безперервною лінією. Я почав сумувати за викликами. Наступні цілі та трофеї в Німеччині, звичайно, були важливі, але такого задоволення вони не приносили. Зізнаюся, що у мене з цим почалися проблеми. Мені потрібен був сильний імпульс, і це міг бути тільки трансфер. Тотальна зміна навколишнього середовища і нові виклики. Сьогодні я відчуваю себе дитиною, яка зайшла у магазин нових іграшок,
– сказав Роберт.
Гравець національної команди Польщі переконаний, що 12 років виступів в одній команді – це досить великий проміжок часу. Тому він вирішив ризикнути, аби не шкодувати про те, чого не зробив, у майбутньому.
"Завжди хотілося грати в Ла Лізі, жити в Іспанії, спробувати, як тут. 12 років у Німеччині – це багато часу. У Бундеслізі я добився всього. Я не хотів стояти перед дзеркалом приблизно через 10 років і питати себе: "Чому ти не спробував?". Було б багато питань, на які я б не мав відповіді", – заявив Левандовський.
Левандовський наголосив, що його мотивацією для трансферу в Барселону стало бажання отримати новий досвід.
Звідси й додатковий стимул для прийняття цього рішення. Я не хотів більше відчувати себе в цілковитій безпеці. Гра в клубі, який повністю домінував на внутрішній арені… Зараз я опиняюся в проєкті, який вимагає найкращої версії мене, і це кидає мені виклик,
– додав польський й форвард.
Що відомо про трансфер Левандовського в Барселону
- Левандовський перейшов до Барселони з Баварії, підписавши контракт на 3 роки. У розташування каталонського клубу поляк прибув 17 липня, коли команда перебувала на зборах у Маямі.
- Нещодавно колишню зірку Бундесліги офіційно представили перед фанатами Барселони на домашньому стадіоні. За презентацією капітана збірної Польщі на "Камп Ноу" стежили 57 300 уболівальників.
- У новій команді Левандовський виступатиме під дев'ятим номером.
- Вже 13 серпня Роберт може дебютувати за Барселону в офіційному матчі. Саме у цей десь каталонці зіграють вдома у першому турі Ла Ліги проти Райо Вальєкано.