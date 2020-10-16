Мюнхенская "Бавария" 15 октября сыграла матч 1/316 финала Кубка Германии против "Дюрена". Победитель Лиги чемпионов без проблем переиграл соперника.

Дюрен – Бавария 0:3

Голы: Шупо-Мотинг, 24, 75, Мюллер, 36 (п)

В составе "Баварии" дебютировали сразу 4 новичка: Марк Рока, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Буна Сарр и Алекс Нюбель. Также официальный камбэк оформил экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста. Именно "мюнхенцы" считались явными фаворитами встречи, пишет 24 канал.

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В одни ворота

Уже с первых минут гости показали, кто больше претендует на победу в матче. Но первая настоящая голевая возможность была на 18-й минуте. Когда новичок "Баварии" Шупо-Мотинг получил выверенную передачу в штрафной, но упустил прекрасную возможность забить – голкипер справился с легким ударом.

Неплохую атаку провели хозяева. На подачу с фланга откликнулся один из игроков "Дюрена", представляющий пятый дивизион Германии. Но мяч после удара головой полетел прямо в руки голкиперу "Баварии".

На 24-й минуте счет был открыт. Опять опасность от Шупо-Мотинга, но на этот раз уже результативная. Он благодаря пасу, который выполнил Сарр, оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно отправил мяч в сетку – 0:1.

Еще в первом тайме игрок хозяев Зобих слишком агрессивно пошел в подкат против автора первого гола в матче. Главный судья без колебаний назначил пенальти. К отметке подошел Мюллер и победил в волевом противостоянии – 0:2.

В конце первой 45-минутки прекрасную возможность упустил Дуглас Коста. Бразилец завершил блестящий индивидуальный проход ударом с границы штрафной. Мяч летел в угол ворот, но голкипер хозяев исполнил потрясающий сэйв. Команды ушли на перерыв при счете 0:2 в пользу "Баварии".

На классе

После стартового свистка на второй тайм вновь возникла острота у ворот хозяев. Шупо-Мотинг решился на удар из штрафной, но защитник каким-то образом умудрился его заблокировать.

В середине второго тайма Шупо-Мотинг решил на удар из-за пределов штрафной. После очень мощного удара мяч полетел точно под левую штангу – 0:3.

"Бавария" продолжала опасно атаковать, но так и не сумела больше забить в этой встрече. В итоге – 0:3 в пользу гостей. "Бавария" движется дальше на пути к Кубку Германии.

Дюрен – Бавария видеообзор