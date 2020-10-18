Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовський продовжує феєрити та отримувати звання одного з найкращих бомбардирів німецького чемпіонаті. Гравець лінії атаки відзначався у воротах всіх команди у Німеччині.

Польський форвард забивав не лише всім суперникам, а й "Баварії", коли гравець виступав у складі дортмундської "Боруссії", пише 24 канал.

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У 4-му турі Бундесліги Роберт провів чудовий матч проти "Армінії", де поклав два м'ячі, які дозволили йому очолити гонку бомбардирів у чемпіонаті Німеччини.

У Бундеслізі не залишилось жодної команди, якій би Левандовські не забивав. У новому сезоні у активі польського нападника 7 результативних ударів лише у 4-х зустрічах. Його найближчий конкурент Андрій Крамарич з "Хоффенхайма", у якого 6 голів.

Загалом "Баварія" розгромила "Армінію" 1:4. Дубль у матчі також оформив Томас Мюллер.

Кар'єра Левандовського у "Баварії"