Левандовський продовжує знищувати суперників – форвард забив усім командам у Німеччині
Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовський продовжує феєрити та отримувати звання одного з найкращих бомбардирів німецького чемпіонаті. Гравець лінії атаки відзначався у воротах всіх команди у Німеччині.
Польський форвард забивав не лише всім суперникам, а й "Баварії", коли гравець виступав у складі дортмундської "Боруссії", пише 24 канал.
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У 4-му турі Бундесліги Роберт провів чудовий матч проти "Армінії", де поклав два м'ячі, які дозволили йому очолити гонку бомбардирів у чемпіонаті Німеччини.
У Бундеслізі не залишилось жодної команди, якій би Левандовські не забивав. У новому сезоні у активі польського нападника 7 результативних ударів лише у 4-х зустрічах. Його найближчий конкурент Андрій Крамарич з "Хоффенхайма", у якого 6 голів.
Загалом "Баварія" розгромила "Армінію" 1:4. Дубль у матчі також оформив Томас Мюллер.
Кар'єра Левандовського у "Баварії"
- Взимку 2014 року "Баварія" оголосила про підписання польського форварда. У своєму першому матчі у новій команді Роберт відкрив рахунок своїм голам.
- У 2015 році встановив рекорд для провідних чемпіонатів Європи, забивши у ворота "Вольфсбурга" 5 голів з гри за 9 хвилин.
- У 2016 році став першим легіонером в Бундеслізі, який забив 30 голів за сезон. Цього ж року продовжив контракт з "Баварією" до 2021 року.
- Рекордні три рази поспіль визнавався найкращим гравцем місяця в "Баварії".
- У футболці мюнхенців 6 разів ставав чемпіоном Німеччини.
- Тричі підіймав над головою Кубок Німеччини та 4 рази Суперкубок країни у складі "Баварії".
- У 2020 році став переможцем Ліги чемпіонів та здобув перемогу у фіналі за Суперкубок УЄФА.