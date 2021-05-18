Рекорд тримався 49 років

Левандовський у 33 турі Бундесліги з пенальті відзначився у воротах Фрайбурга. Це став 40 гол для Левандовського у Бундеслізі.

До теми Левандовський повторив вічний рекорд Герда Мюллера

Рекорд Мюллера тримався із сезону-1971/1972. Тоді він також забив 40 голів у складі Баварії. Окрім Левандовського та Мюллера, більше ніхто не забивав 40 голів за сезон.

Левандовський матиме шанс побити рекорд вже 22 травня. Баварія у 34 турі прийме Аугсбург.

Спеціально до повторення рекорду Баварія опублікувала відео всіх 40 голів Левандовського та Мюллера.

Що цікаво, у сезоні-2020/2021 Баварія забила 94 голи і стала чемпіоном Німеччини. На рахунку Левандовського майже половина м'ячі. В активі нападника ще 7 результативних передач.

У сезоні, коли рекорд встановлював Мюллер, Баварія забила 101 гол і також виграла чемпіонат.

Дивіться відео 40 голів Левандовського та Мюллера