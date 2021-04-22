Возвращение лидера
21 апреля лучший форвард Баварии Роберт Левандовски впервые приступил к тренировкам в общей группе команды. Футболист впервые за месяц может выйти на футбольное поле в матче немецкой Бундеслиги.
Читайте также Давид Алаба подписал контракт с Реалом
Главный наставник команды Ганс-Дитер Флик коротко прокомментировал восстановление поляка от повреждения. Тренер надеется, что футболист сможет помочь команде в ближайшем матче: "Его колено отлично реагировало на нагрузки во время реабилитации. Есть надежда, что он выйдет на поле в матче с Майнцом уже в эту субботу".
- В этом сезоне нападающий сборной Польши провел в футболке Баварии 36 матчей, в которых наколотил 42 гола и отдал 8 ассистов.
К беговой работе также приступили Серж Гнабри и Корентен Толиссо. Немецкий вингер ранее получил положительный тест на коронавирус и был отправлен на самоизоляцию. А вот француз в феврале был прооперирован.
- Следующий поединок против Майнца в 31 туре Бундеслиги может стать чемпионским для команды Левандовского. В случае побед мюнхенский клуб оформит свой 31-й титул чемпионата. Решающий матч для Баварии начнется в 16:30.
- Сейчас клуб из Мюнхена лидирует в Бундеслиге, в их активе 71 очко. РБ Лейпциг уступает мюнхенцам 10 пунктами. "Буйволы" в последнем матче неожиданно на выезде уступили аутсайдеру Кельну (2:1).