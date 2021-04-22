Возвращение лидера

21 апреля лучший форвард Баварии Роберт Левандовски впервые приступил к тренировкам в общей группе команды. Футболист впервые за месяц может выйти на футбольное поле в матче немецкой Бундеслиги.

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Главный наставник команды Ганс-Дитер Флик коротко прокомментировал восстановление поляка от повреждения. Тренер надеется, что футболист сможет помочь команде в ближайшем матче: "Его колено отлично реагировало на нагрузки во время реабилитации. Есть надежда, что он выйдет на поле в матче с Майнцом уже в эту субботу".

В этом сезоне нападающий сборной Польши провел в футболке Баварии 36 матчей, в которых наколотил 42 гола и отдал 8 ассистов.

К беговой работе также приступили Серж Гнабри и Корентен Толиссо. Немецкий вингер ранее получил положительный тест на коронавирус и был отправлен на самоизоляцию. А вот француз в феврале был прооперирован.