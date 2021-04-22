Повернення лідера
21 квітня найкращий форвард Баварії Роберт Левандовський уперше приступив до тренувань у загальній групі команди. Футболіст вперше за місяць може вийти на футбольне поле у матчі німецької Бундесліги.
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Головний наставник команди Ганс-Дітер Флік коротко прокоментував відновлення поляка від пошкодження. Тренер сподівається, що футболіст зможе допомогти команді у найближчому матчі: "Його коліно відмінно реагувало на навантаження під час реабілітації. Є надія, що він вийде на поле у матчі з Майнцом вже цієї суботи".
- У цьому сезоні нападник збірної Польщі провів у футболці Баварії 36 матчів, у яких наколотив 42 голи та віддав 8 асистів.
До бігової роботи також приступили Серж Гнабрі та Корентен Толіссо. Німецький вінгер раніше отримав позитивний тест на коронавірус та був відправлений на самоізоляцію. А от француз у лютому був прооперований.
- Наступний поєдинок проти Майнца у 31 турі Бундесліги може стати чемпіонським для команди Левандовського. У разі перемог мюнхенський клуб оформить свій 31-й титул чемпіонату. Вирішальний матч для Баварії розпочнеться о 16:30.
- Зараз клуб з Мюнхена лідирує у Бундеслізі, у їх активі 71 очко. РБ Лейпциг поступається мюнхенцям 10 пунктами. "Буйволи" в останньому матчі несподівано на виїзді поступились аутсайдеру Кельну (2:1).