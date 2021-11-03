Левандовский переплюнул результативные рекорды Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Роберт Левандовский 2 ноября внес огромный вклад в победу Баварии в Лиге чемпионов. На этот раз от голов поляка пострадала Бенфика.

Месси и Роналду остались за спиной поляка

33-летний форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский переписал голевой показатель Лиги чемпионов. Нападающий оформил хет-трик в ворота португальской Бенфики в рамках четвертого тура группового раунда.

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Левандовский начал разгром "орлов", за которых выступает украинец Роман Яремчук, и сам его завершил. Поляк за 100 матчей наколотил уже 81 гол в ворота соперников. Такая результативность позволила футболисту Баварии выйти на первое место.

За спиной Левандовского остались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Польскому игроку удалось переплюнуть статистику сразу двух звездных оппонентов.

Топ-3 игроков по результативности (в голах)

Роберт Левандовский – 81

Лионель Месси – 77

Криштиану Роналду – 64

В сезоне-2021/2022 польский нападающий мюнхенцев продолжает приятно удивлять своей результативностью. За 16 сыгранных матчей во всех турнирах он наколотил 22 гола и отдал 2 ассиста.

Следующий матч Бавария проведет в немецкой Бундеслиге дома против Фрайбурга. 6 ноября Левандовский сможет еще больше улучшить свою статистику.