Забивной форвард Баварии Роберт Левандовски забил очередной гол в Лиге чемпионов. Игрок отметился результативным ударом в матче 1/8 финала в ворота Лацио.

Роберт Левандовски вышел на поле в стартовом составе Баварии и уже на 9-й минуте встречи открыл счет.

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Ворвался в топ-3 лучших бомбардиров

Защитник Лацио Мусаккио решил отдать передачу назад на своего голкипера, но его пас оказался слишком слабым. Мяч перехватил польский нападающий мюнхенцев, мастерски обыграл вратаря и отличился в уже пустые ворота.

Этот результативный выстрел стал для Роберта уже 72-м в Лиге чемпионов. Поляку удалось обогнать в списке лучших бомбардиров этого турнира легенду мадридского Реала Рауля, в активе которого 71 гол. Теперь Левандовски занимает третье место.

Форвард Баварии уступает в списке Криштиану Роналду, который возглавляет этот рейтинг с невероятными 132 голами. А на втором месте располагается нападающий Барселоны Лионель Месси – 119 результативных выстрелов.

К слову, матч Лацио – Бавария завершился со счетом 1:4 в пользу гостей из Мюнхена.

Видео гола Роберта Левандовски