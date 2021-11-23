Левандовский в матче с Динамо установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов

23 ноября 2021 , 23:20
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Источник:

твиттер Squawka Footbal

Нападающий Баварии Роберт Левандовский открыл счет на 14-й минуте матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским Динамо. Таким образом футболист установил очередной рекорд.

Поляк продолжил свою голевую серию в рамках главного евротурнира до 9 матчей. Это вторая похожая серия Роберта в карьере. Раньше такого не делал никто.

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Динамо – Бавария: коротко о матче

  • Динамо проиграло мюнхенской Баварии. Встреча в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.
  • "Бело-синие" неплохо начали игру и на равных противостояли в дебюте фаворита группы, однако на 14-й минуте пропустили необязательный гол. Роберт Левандовски сверхкрасивым ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот Георгия Бущана, удачно подстерег сферу в штрафной Динамо.
  • В конце первого тайма произошел неоднозначный эпизод. Люка Эрнандес в своей штрафной сбил Виталия Буяльского, но судьи даже после просмотра повтора момента пенальти не назначили. И сразу гости забили второй мяч. Кингсли Коман вблизи расстрелял Бущана после классной комбинации в исполнении чемпиона Германии.
  • Но на 70-й минуте "бело-синие" забили. Цыганков вывел Дениса Гармаша лицом к лицу с Нойером, и Денис пробил мимо вратаря немцев.
  • Динамо с 1 очком в активе продолжает занимать последнее место в группе. Бавария лидирует, набрав 15 баллов. Барселона (6 очков) – вторая, Бенфика (4) – третья.
Автор: Юрій Семенюк