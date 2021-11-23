Левандовский в матче с Динамо установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов

Нападающий Баварии Роберт Левандовский открыл счет на 14-й минуте матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским Динамо. Таким образом футболист установил очередной рекорд.

Поляк продолжил свою голевую серию в рамках главного евротурнира до 9 матчей. Это вторая похожая серия Роберта в карьере. Раньше такого не делал никто.

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