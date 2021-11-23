Поляк продовжив свою гольову серію у рамках головного євротурніру до 9 матчів. Це друга подібна серія Роберта у кар'єрі. Раніше такого не робив ніхто.

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