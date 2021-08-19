Бавария хочет свыше 100 миллионов евро
Левандовский готов покинуть Баварию в летнее трансферное окно-2021. Форвард якобы заинтересован в новом карьерном вызове.
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Сообщается, что 32-летнего Левандовского все устраивает в Баварии. Однако Роберт хотел бы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия.
Бавария готова отпустить Левандовского, однако повесила серьезный ценник. Мюнхенский клуб оценивает поляка в более чем 100 миллионов евро.
Вместе с тем, Бавария рассчитывает, что Левандовский останется до конца срока своего контракта. Соглашение поляка с немцами действует до лета 2023 года.
Сам Левандовский якобы расстроен позицией Баварии относительно его трансфера. Впрочем, поляк не планирует форсировать свой переход и портить отношения с клубом.
- Левандовский стал игроком Баварии летом 2014 года, перейдя из Боруссии Дортмунд. Поляк перешел в Баварию в статусе свободного агента.
- За Баварию Роберт сыграл 331 матч, в котором забил 297 голов. Еще 65 раз поляк ассистировал.
- С Баварией Левандовский выиграл Лигу чемпионов и несколько раз Бундеслигу и Кубок Германии.
- В минувшем сезоне поляк побил рекорд Герда Мюллера по забитым голам в рамках одного розыгрыша Бундеслиги. На счету Левандовского был 41 гол. Это позволило ему выиграть "Золотую бутсу".