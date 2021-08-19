Бавария хочет свыше 100 миллионов евро

Левандовский готов покинуть Баварию в летнее трансферное окно-2021. Форвард якобы заинтересован в новом карьерном вызове.

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Сообщается, что 32-летнего Левандовского все устраивает в Баварии. Однако Роберт хотел бы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия.

Бавария готова отпустить Левандовского, однако повесила серьезный ценник. Мюнхенский клуб оценивает поляка в более чем 100 миллионов евро.

Вместе с тем, Бавария рассчитывает, что Левандовский останется до конца срока своего контракта. Соглашение поляка с немцами действует до лета 2023 года.

Сам Левандовский якобы расстроен позицией Баварии относительно его трансфера. Впрочем, поляк не планирует форсировать свой переход и портить отношения с клубом.