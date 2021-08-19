Баварія хоче понад 100 мільйонів євро
Левандовський готовий покинути Баварію у літнє трансферне вікно-2021. Форвард буцімто зацікавлений у новому кар'єрному виклику.
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Повідомляється, що 32-річного Левандовського все влаштовує у Баварії. Проте Роберт хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.
Баварія готова відпустити Левандовського, однак повісила серйозний цінних. Мюнхенський клуб оцінює поляка у понад 100 мільйонів євро.
Разом з тим, Баварія розраховує, що Левандовський залишиться до кінця терміну свого контракту. Угода поляка з німцями чинна до літа 2023 року.
Сам Левандовський буцімто засмучений позицією Баварії щодо його трансферу. Втім, поляк не планує форсувати свій перехід та псувати відносини з клубом.
- Левандовський став гравцем Баварії влітку 2014 року, перейшовши з Боруссії Дортмунд. Поляк перейшов у Баварію у статусі вільного агента.
- За Баварію Роберт зіграв 331 матч, у якому забив 297 голів. Ще 65 разів поляк асистував.
- У Баварії Левандовський виграв Лігу чемпіонів та декілька разів Бундеслігу та Кубок Німеччини.
- У минулому сезоні поляк побив рекорд Герда Мюллера по забитих голах у рамках одного розіграшу Бундесліги. На рахунку Левандовського був 41 гол. Це дозволило йому виграти "Золоту бутсу".