За несколько недель до официальной церемонии в социальных сетях "слили" информацию о победителе "Золотого мяча". Есть две версии – в одной победитель Лионель Месси, в другой – Роберт Левандовский.
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Официальных результатов до сих пор нет, но на результаты голосования намекают букмекерские компании. Коэффициент на победу Месси буквально обвалился.
Это может свидетельствовать о том, что Месси действительно получит "Золотой мяч", или же на победу Лионеля сделали аномальное количество ставок.
Аргентинец – легенда футбола, с чем невозможно спорить. Однако, если рассматривать исключительно футбольный год, то у Левандовского он точно лучше.
Почему Левандовский лучше Месси прямо сейчас
Левандовский любит фотографироваться с трофеями. В коллекции футболиста Баварии есть все возможные кубки и награды, которые можно получить на клубном уровне. Не хватает только "Золотого мяча".
Роберт Левандовский в постели с трофеями / Фото instagram.com/_rl9
В 2020 году France Football отказался вручать "Золотой мяч" из-за пандемии коронавируса. Там пояснили, что неправильно определять лучшего футболиста, когда досрочно завершены сезоны.
Но по факту сезон не доиграли только во Франции и Бельгии. К слову, последний раз футболист с чемпионата Франции выигрывал "Золотой мяч" в 1991 году-30 лет назад! Победу одержал футболист Марселя Жан-Пьер Папен. С чемпионата Бельгии "Золотой мяч" не брал никто!
Не сложно догадаться, что в 2020 году "Золотой мяч" должны были отдать Левандовскому, который стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов. Вместе с Баварией Левандовский выиграл все возможные трофеи.
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"Золотой мяч" вручают за достижения в течение года, поэтому все трофеи Левандовского в 2020-м не принимаются во внимание. Ключевым в определении будет сезон-2020/2021.
По трофеям между Левандовским и Месси счет – 1:2. Нападающий Баварии выиграл Бундеслигу, когда Месси одержал победу со сборной Аргентины на Кубке Америки и взял Кубок Испании с Барселоной.
Оба футболиста стали заложниками своих команд: минус Левандовского в том, что он по факту ничего не добыл с Польшей на Евро-2020.
Он забил 3 гола, но этого было мало, чтобы помочь полякам. Вины Роберта нет – он сделал все, что мог и был максимально зависим от партнеров. Идентичная проблема у футболистов из Африки: Салах или Мане не могут получить большие трофеи с Египтом или Сенегалом соответственно.
Лучше ситуация для нападающего в Баварии, где с ним играют более искусные футболисты.
Роберт Левандовский / Фото Getty Images
Зато Месси провел неудачный сезон с Барселоной: разгром от ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов и проваленный сезон в Ла Лиге – финиш на третьем месте.
"Золотой мяч" вручают для футболиста, который провел исключительный сезон. И тут Левандовский с запасом был лучше Месси. В 2021 году Левандовский забил 64 гола, когда на счету Месси 42 мяча.
Самый важный аргумент в пользу Левандовского – это побитие рекорда Герда Мюллера в Бундеслиге. Сначала нападающий Баварии повторил достижение, которое Мюллер установил в 1972 году. Легенда Баварии за сезон забил 40 голов.
Перед последним туром Бундеслиги на счету Левандовского было 40 мячей. И на 90-й минуте последнего матча против Аугсбурга он забил рекордный 41-й гол.
В этом и ключевая разница между Месси и Левандовским. Аргентинец установил все возможные уникальные рекорды ранее, за что и получил 6 "Золотых мячей". Зато Левандовский сделал для футбола что-то новое в 2021 году. И это вряд ли повторят в ближайшие годы.
Кто-то скажет, что забивать в Бундеслиге проще, чем Ла Лиге или АПЛ. Однако за один сезон Бундеслиги 30 голов с 1977 года забили только два футболиста. Трижды это удалось Левандовскому и только однажды – Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Поэтому отдать "Золотой мяч" Месси – несправедливо. В 2013, 2014 и 2019 годах Месси вместе с Роналду "грабили" футболистов, которые больше заслуживали премию.
Дважды Роналду с Месси опередили Франка Рибери и Мануэля Нойера. В 2019 году при странных обстоятельствах "Золотой мяч" не достался Вирджилу ван Дейку из Ливерпуля.
Роберт Левандовский / Фото Getty Images
- Несмотря на спортивную составляющую Левандовский может проиграть Месси борьбу за "Золотой мяч". Лионель, как хороший студент: сперва работает на "зачетку", после чего она работает на него.
- Нового обладателя "Золотого мяча" определят журналисты из стран-членов УЕФА и стран, выступавших на чемпионатах мира.
- На мировом уровне Месси объективно больший бренд, чем Левандовский. За игрой Лео следит весь мир, когда о Левандовски – в лучшем случае читают с новостей.
- Поэтому условные журналисты из Южной Кореи, Колумбии или Египта, скорее всего, отдадут голос в пользу Лео... Ждем результатов.