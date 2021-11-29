За декілька тижнів до офіційної церемонії у соціальних мережах "злили" інформацію про переможця "Золотого м'яча". Є дві версії – в одній переможець Ліонель Мессі, в іншій – Роберт Левандовський.

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Офіційних результатів досі немає, але на результати голосування натякають букмекерські компанії. Коефіцієнт на перемогу Мессі буквально обвалився.

Це може свідчити про те, що Мессі дійсно отримає "Золотий м'яч", або ж на перемогу Ліонеля зробили аномальну кількість ставок.

Аргентинець – легенда футболу, з чим неможливо сперечатися. Однак, якщо розглядати винятково футбольний рік, то в Левандовського він точно кращий.

Чому Левандовський кращий за Мессі прямо зараз

Левандовський любить фотографуватися з трофеями. У колекції футболіста Баварії є всі можливі кубки й нагороди, які можна здобути на клубному рівні. Бракує тільки "Золотого м'яча".



Роберт Левандовський у ліжку з трофеями / Фото instagram.com/_rl9

У 2020 році France Football відмовився вручати "Золотий м'яч" через пандемію коронавірусу. Там пояснили, що неправильно визначати найкращого футболіста, коли достроково завершені сезони.

Та по факту сезон не дограли тільки у Франції та Бельгії. До слова, востаннє футболіст з чемпіонату Франції вигравав "Золотий м'яч" у 1991 році – 30 років тому! Перемогу здобув футболіст Марселя Жан-П'єр Папен. З чемпіонату Бельгії "Золотий м'яч" не брав ніхто!

Не складно здогадатися, що у 2020 році "Золотий м'яч" мали віддати Левандовському, який став найкращим бомбардиром Бундесліги та Ліги чемпіонів. Разом з Баварією Левандовський виграв всі можливі трофеї.

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"Золотий м'яч" вручають за досягнення протягом року, тому всі трофеї Левандовського у 2020-у не беруться до уваги. Ключовим у визначенні буде сезон-2020/2021.

За трофеями між Левандовським та Мессі рахунок – 1:2. Нападник Баварії виграв Бундеслігу, коли Мессі здобув перемогу зі збірною Аргентини на Кубку Америки та взяв Кубок Іспанії з Барселоною.

Обидва футболісти стали заручниками своїх команд: мінус Левандовського в тому, що він по факту нічого не здобув з Польщею на Євро-2020.

Він забив 3 голи, але цього було замало, щоб допомогти полякам. Вини Роберта немає – він зробив все, що міг і був максимально залежний від партнерів. Ідентична проблема у футболістів з Африки: Салах чи Мане не можуть здобути великі трофеї з Єгиптом чи Сенегалом відповідно.

Краща ситуація для нападника у Баварії, де з ним грають майстерніші футболісти.



Роберт Левандовський / Фото Getty Images

Натомість Мессі провів невдалий сезон з Барселоною: розгром від ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та провалений сезон у Ла Лізі – фініш на третьому місці.

"Золотий м'яч" вручають для футболіста, який провів винятковий сезон. І тут Левандовський із запасом був кращий за Мессі. У 2021 році Левандовський забив 64 голи, коли на рахунку Мессі 42 м'ячі.

Найважливіший аргумент на користь Левандовського – це побиття рекорду Герда Мюллера у Бундеслізі. Спершу нападник Баварії повторив досягнення, яке Мюллер встановив у 1972 році. Легенда Баварії за сезон забив 40 голів.

Перед останнім туром Бундесліги на рахунку Левандовського було 40 м'ячів. І на 90-й хвилині останнього матчу проти Аугсбурга він забив рекордний 41-й гол.

У цьому й ключова різниця між Мессі та Левандовським. Аргентинець встановив усі можливі унікальні рекорди раніше, за що й отримав 6 "Золотих м'ячів". Натомість Левандовський зробив для футболу щось нове у 2021 році. І це навряд чи повторять найближчими роками.

Хтось скаже, що забивати у Бундеслізі простіше, аніж Ла Лізі чи АПЛ. Однак за один сезон Бундесліги 30 голів з 1977 року забили тільки два футболісти. Тричі це вдалося Левандовському й тільки одного разу – П'єру-Емеріку Обамеянгу.

Тому віддати "Золотий м'яч" Мессі – несправедливо. У 2013, 2014 та 2019 роках Мессі разом з Кріштіану Роналду "грабували" футболістів, які більше заслуговували на премію.

Двічі Роналду з Мессі випередили Франка Рібері та Мануеля Ноєра. У 2019 році за дивних обставин "Золотий м'яч" не дістався Вірджілу ван Дейку з Ліверпуля.



Роберт Левандовський / Фото Getty Images