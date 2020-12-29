Левандовски признан спортсменом года по версии ассоциации спортивной прессы
Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы (AIPS).
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Левандовски набрал 16,3% голосов.
Польский футболист опередил в голосовании гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (14,3%), теннисиста Рафаэля Надаля (9,9%) и баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса (9,5%).
Лучшей спортсменкой года была признана теннисистка Наоми Осака, набравшая 13,85% голосов.
Достижения Левандовски в 2020 году
В 2020 году Левандовски вместе с Баварией выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.
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