Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы (AIPS).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Левандовски набрал 16,3% голосов.

Польский футболист опередил в голосовании гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (14,3%), теннисиста Рафаэля Надаля (9,9%) и баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса (9,5%).

Лучшей спортсменкой года была признана теннисистка Наоми Осака, набравшая 13,85% голосов.

Достижения Левандовски в 2020 году

В 2020 году Левандовски вместе с Баварией выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.