Нападаючий Баварії і збірної Польщі Роберт Левандовскі визнаний найкращим спортсменом року за версією Міжнародної спортивної преси (AIPS).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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У голосуванні взяли участь 422 журналіста з 116 країн світу. Левандовські набрав 16,3% голосів.

Польський футболіст випередив у голосуванні гонщика Формули-1 Льюїса Хемілтона (14,3%), тенісиста Рафаеля Надаля (9,9%) і баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса (9,5%).

Найкращою спортсменкою року була визнана тенісистка Наомі Осака, що набрала 13,85% голосів.

Досягнення Левандовського у 2020 році

У 2020 році Левандовскі разом з Баварією виграв чемпіонат і Кубок Німеччини і став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

Роберт став найкращим бомбардиром як Бундесліги, так і Ліги чемпіонів.