В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Челси" со счетом 4:1. Дублем в составе мюнхенцев отличился поляк Роберт Левандовски.

У польского форварда уже 13 мячей в нынешнем розыгрыше турнира. Это пятый показатель по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов в истории, пишет 24 канал.

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Рекорд мячей за сезон

Рекорд – 17 мячей, установил Криштиану Роналду в сезоне-2013/14. Примечательно, что второе и третье место также занимает Роналду (16 и 15 голов в сезонах-2015/16 и 2017/18, соответственно). Четвертый результат – у Лионеля Месси (14 голов в сезоне-2011/12).

Роберт Левандовски может улучшить свою статистику, однако сделать ему это будет сложнее из-за изменен формат турнира. До конца розыгрыша Лиги чемпионов "Бавария" проведет максимум три игры, поскольку четвертьфиналы, полуфинал и финал будут состоять из одного матча на нейтральных полях.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в истории

Также Левандовски вышел на четвертое место среди бомбардиров Лиги чемпионов (66 голов), опередив француза Карима Бензему.

На первых трех позициях находятся Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рауль.