У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Челсі" з рахунком 4:1. Дублем у складі мюнхенців відзначився поляк Роберт Левандовскі.

У польського форварда стало 13 м'ячів в нинішньому розіграші турніру. Це п'ятий показник по голам в одному розіграші Ліги чемпіонів в історії, пише 24 канал.

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Рекорд м'ячів за сезон

Рекорд – 17 м'ячів, встановив Кріштіану Роналду в сезоні-2013/14. Примітно, що друге і третє місце також займає Роналду (16 і 15 голів в сезонах-2015/16 і 2017/18, відповідно). Четвертий результат – у Ліонеля Мессі (14 голів в сезоні-2011/12).

Роберт Левандовскі може поліпшити свою статистику, проте зробити йому це буде складніше через змінений формат турніру. До кінця розіграшу Ліги чемпіонів "Баварія" проведе максимум три гри, оскільки чвертьфінали, півфінал і фінал будуть складатися з одного матчу на нейтральних полях.

Найкращі бомбардири Ліги чемпіонів у історії

Також Левандовскі вийшов на четверте місце серед бомбардирів Ліги чемпіонів (66 голів), випередивши француза Каріма Бензему.

На перших трьох позиціях перебувають Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі і Рауль.