Бывший игрок Боруссии Д Роберт Левандовски в свое время мог оказаться в английском Манчестер Юнайтед. Главный наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон хотел подписать поляка, но немецкий клуб отказал в предложении.

В 2012 году Роберт Левандовски мог променять немецкий чемпионат на английский. Как сообщает Goal.com, нападающим серьезно заинтересовался МЮ под руководством Алекса Фергюсона.

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Провальный трансфер

О своем сорванном трансфере рассказывал и сам форвард в интервью France Football. После двух лет в составе Боруссии Д в игрока сборной Польши был разговор с наставником МЮ, который хотел видеть в своей команде поляка.

Я был очень заинтересован. Даже могу сказать, что был готов. Но Боруссия не хотела меня отпускать. Больше меня это не огорчало, ведь с Боруссией дела шли хорошо,

– заявил Левандовски.