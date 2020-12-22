Левандовски мог феерить в МЮ: Боруссия Д отказала легендарному Фергюсону
Бывший игрок Боруссии Д Роберт Левандовски в свое время мог оказаться в английском Манчестер Юнайтед. Главный наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон хотел подписать поляка, но немецкий клуб отказал в предложении.
В 2012 году Роберт Левандовски мог променять немецкий чемпионат на английский. Как сообщает Goal.com, нападающим серьезно заинтересовался МЮ под руководством Алекса Фергюсона.
Вот так Левандовский – лучший футболист по версии ФИФА
Провальный трансфер
О своем сорванном трансфере рассказывал и сам форвард в интервью France Football. После двух лет в составе Боруссии Д в игрока сборной Польши был разговор с наставником МЮ, который хотел видеть в своей команде поляка.
Я был очень заинтересован. Даже могу сказать, что был готов. Но Боруссия не хотела меня отпускать. Больше меня это не огорчало, ведь с Боруссией дела шли хорошо,
– заявил Левандовски.
- До Боруссии Д игрок выступал в течение 2010/14 годов. Затем Левандовски перебрался в статусе свободного агента в Баварию. Мюнхенцы является одним из главных конкурентов "шмелей".
- В этом сезоне 32-летний нападающий провел в футболке Баварии 12 поединков, в которых 17 раз огорчал ворота соперников. Также четыре раза отдавал голевые передачи на партнеров по команде.
- Этот сезон для польского форварда является одним из самых успешных в карьере. Хорошая игра Роберта была вознаграждена. Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. Он оказался лучше нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и игрока Барселоны Лионеля Месси.
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