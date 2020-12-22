Левандовський міг феєрити у МЮ: Боруссія Д відмовила легендарному Фергюсону
Колишній гравець Боруссії Д Роберт Левандовський свого часу міг опинитись у англійському Манчестер Юнайтед. Головний наставник "червоних дияволів" Алекс Фергюсон хотів підписати поляка, але німецький клуб відмовив у пропозиції.
У 2012 році Роберт Левандовський міг проміняти німецький чемпіонат на англійський. Як повідомляє Goal.com, нападником серйозно зацікавився МЮ під керівництвом Алекса Фергюсона.
Оце так Левандовський – найкращий футболіст за версією ФІФА
Провальний трансфер
Про свій зірваний трансфер розповідав і сам форвард у інтерв'ю для France Football. Після двох років у складі Боруссії Д у гравця збірної Польщі була розмова з наставником МЮ, який хотів бачити у своїй команді поляка.
Я був дуже зацікавлений. Навіть можу сказати, що був готовий. Але Боруссія не хотіла мене відпускати. Більше мене це не засмучувало, адже з Боруссією справи йшли добре,
– заявив Левандовський.
- За Боруссію Д гравець виступав протягом 2010/14 років. Потім Левандовський перебрався у статусі вільного агента у Баварію. Мюнхенці є одним з головних конкурентів "джмелів".
- У цьому сезоні 32-річний нападник провів у футболці Баварії 12 поєдинків, у яких 17 разів засмучував ворота суперників. Також чотири рази віддавав гольові передачі на партнерів по команді.
- Цей сезон для польського форварда є одним із найуспішніших у кар'єрі. Хороша гра Роберта була винагороджена. Левандовський став найкращим футболістом року за версією ФІФА. Він виявився кращим за нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та гравця Барселони Ліонеля Мессі.
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