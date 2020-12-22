Колишній гравець Боруссії Д Роберт Левандовський свого часу міг опинитись у англійському Манчестер Юнайтед. Головний наставник "червоних дияволів" Алекс Фергюсон хотів підписати поляка, але німецький клуб відмовив у пропозиції.

У 2012 році Роберт Левандовський міг проміняти німецький чемпіонат на англійський. Як повідомляє Goal.com, нападником серйозно зацікавився МЮ під керівництвом Алекса Фергюсона.

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Провальний трансфер

Про свій зірваний трансфер розповідав і сам форвард у інтерв'ю для France Football. Після двох років у складі Боруссії Д у гравця збірної Польщі була розмова з наставником МЮ, який хотів бачити у своїй команді поляка.

Я був дуже зацікавлений. Навіть можу сказати, що був готовий. Але Боруссія не хотіла мене відпускати. Більше мене це не засмучувало, адже з Боруссією справи йшли добре,

– заявив Левандовський.