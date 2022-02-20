Лев приручил медведя, – президент Финляндии поздравил сборную после победы над россиянами
20 февраля 2022 , 17:22Читати новину українською
Источник:твиттер Саули Ниинистё
Сборная Финляндии обыграла команду ОКР в финальном поединке по хоккейному турниру на Олимпиаде-2022. Для финнов это первое "золото" в истории.
"Львы" обыграли "медведей"
Лишь с третьей попытки финнам удалось победить в финальном матче на Играх. Игра закончилась со счетом 2:1.
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Президент Финляндии Саули Ниинистё сразу поздравил своих земляков в сети. В своем поздравлении он употребил символическое изречение о "львах" и "медведях".
Лев приручил медведя. Поздравляем стабильную и крепкую команду,
– написал в своем твиттере президент Финляндии.
Финляндия завоевала историческое чемпионство
- В полуфинальном поединке спортсмены ОКР победили Швецию, а сборная Финляндии одолела Словакию.
- Обе сборные были фаворитами на Олимпиаде-2022. К тому же на прошлых Играх в Пхенчхане именно россияне завоевали первенство, поэтому на них возлагали большие ожидания.
- Относительно финнов, только дважды их сборная выходила в финал на Олимпиаде. В 1988 и 2006 годах финны были близки к триумфу, однако завоевать желанное первенство им так и не удалось.
- Финны обыграли россиян со счетом 2:1.