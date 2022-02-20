"Львы" обыграли "медведей"

Лишь с третьей попытки финнам удалось победить в финальном матче на Играх. Игра закончилась со счетом 2:1.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё сразу поздравил своих земляков в сети. В своем поздравлении он употребил символическое изречение о "львах" и "медведях".

Лев приручил медведя. Поздравляем стабильную и крепкую команду,

– написал в своем твиттере президент Финляндии.

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